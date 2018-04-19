Nginx php sql

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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проблемы с nginx. выдаёт ошибки, нужно исправить!

PHPNginx
6 лет назад
Ambrazura
Николаев 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
24 дня назад