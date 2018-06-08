Парсер с авторизацией и отправкой данных

$400
Веб-программированиеЗавершен1 заявка205 просмотров
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Парсер с авторизацией, обходом капчи и отправкой данных в чат Телеграм.

6 лет назад
rustamborisov
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$400
7 дней
Ильдар - очень добросовестный исполнитель, говорит и делает. В работе все было понятно, поэтапно и в срок. Будем продолжать сотрудничество. Спасибо.
- Четкое ТЗ. - Своевременная оплата. - Приятное общение. Рекомендую!
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