Создание мобильной версии для сайта

РНР-программирование. Требуется парсинг контента (товаров) с чужого сайта, а потом автоматический импорта всех этих товаров в Wordpress в модуль Woocommerce. Товары на оригинальном сайте разбиты на группы (папки), их тоже нужно парсить, и создавать в ...