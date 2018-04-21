Чеклист для обучающего портала

CMS: Wordpress

Плагин обучающей системы: LifterLMS

Необходимо создать функционал тудулиста для обучающего портала.

Суть в том, чтобы редактор мог по желанию прикрепить к уроку чеклист для студентов. В чеклисте, как правило, находятся нетривиальные задания, которые студент, возможно, захочет выполнить не сейчас, но в ближайшем будущем. Каждое задание сопровождается чекбоксом - который можно отметить в знак того, что задание выполнено.

Пример чеклиста:

✅ Зарегистрироваться на бирже

✅ Установить программу

✅ Купить криптовалюту

Этот чеклист прикрепляется к уроку. Задания в нем становятся доступны для выполнения студенту в момент покупки(подписки) курса. Визуально чеклист идет в конце урока к которому он прикреплен, но при этом задания, которые доступны студенту попадают в личный чеклист студента. Там собраны все невыполненные задания из всех курсов, что прошел студент. По сути студент может в любой момент вызвать попап со списком заданий, чтобы отметить их выполнение или посмотреть - какие из них уже выполнены, а какие еще нет.

Важно сделать гибкую систему - в шапке сайта будет появляться маркер, о том, что студент не выполнил все задания, также за выполнение заданий в чеклистах будут выдаваться ачивки.

С точки зрения механики работы этой системы:

Чеклист скорее всего должен храниться как отдельный тип материала и должен крепится к конкретному уроку. Для учета выполнения заданий из чеклиста стоит хранить данные об их выполнении в таблице users_meta.

Важно, чтобы редактору курсов создавать чеклист было не сложно. В идеале нужно создать эту систему в качестве плагина для Wordpress.