Чеклист для обучающего портала

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CMS: Wordpress

Плагин обучающей системы:  LifterLMS

Необходимо создать функционал тудулиста для обучающего портала. 

Суть в том, чтобы редактор мог по желанию прикрепить к уроку чеклист для студентов. В чеклисте, как правило, находятся нетривиальные задания, которые студент, возможно, захочет выполнить не сейчас, но в ближайшем будущем.  Каждое задание сопровождается чекбоксом - который можно отметить в знак того, что задание выполнено.

Пример чеклиста:

✅  Зарегистрироваться на бирже

✅  Установить программу

✅  Купить криптовалюту

Этот чеклист прикрепляется к уроку. Задания в нем становятся доступны для выполнения студенту в момент покупки(подписки) курса. Визуально чеклист идет в конце урока к которому он прикреплен, но при этом задания, которые  доступны студенту попадают в  личный чеклист студента. Там собраны все невыполненные задания из всех курсов, что прошел студент. По сути студент может в любой момент вызвать попап со списком заданий, чтобы отметить их выполнение или посмотреть - какие из них уже выполнены, а какие еще нет.  

Важно сделать гибкую систему - в шапке сайта будет появляться маркер, о том, что студент не выполнил все задания, также за выполнение заданий в чеклистах будут выдаваться ачивки. 

С точки зрения механики работы этой системы:

Чеклист скорее всего должен храниться как отдельный тип материала и должен крепится к конкретному уроку. Для учета выполнения заданий из чеклиста стоит хранить данные об их выполнении в таблице users_meta.

Важно, чтобы редактору курсов создавать чеклист было не сложно. В идеале нужно создать эту систему в качестве плагина для Wordpress.

6 лет назад
GrikNota
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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