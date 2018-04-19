На сайте настроен wocommerce, не приходят письма

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вообще, отправка писем через wp работает. Конкретно wocommerce при выборе способа оплаты наличными не отправляет письмо ни пользователю ни админу. Нужно исправить. От вас цена и срок

6 лет назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Разработка плагина Wordpress

    Разработать плагин Wordpress который позволит пользователям Wordpress с различными ролями получать доступы к папкам Google Docs.  Необходимо настраивать уровни доступа для пользователей в зависимости от роли Wordpress и почты, привязанной к роли.  Необходима возможность указывать родительскую папку, ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Надо доделать сайт на wordpress

    надо доделать сайт на wordpress основная часть работ сделана, осталось несколько интеграций. верстка само собой есть. 1. интегрировать страницу аккаунта http://joxi.ru/n2YV97ZTjqdGZA 2. доделать корзину http://joxi.ru/D2P09R3UdG4dl2 вариант а) расчет адреса доставки и выбор места где можно забрать товар - все ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшие работы по вордпресс

    Небольшие работы по вордпресс краткое тз по работам [url=https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw]https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw[/url] полное тз [url=https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE]https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE[/url] от вас срок изготовления и последний проект на вордпрессе. отвечаю только здесь в проекте, другие каналы связи игнорируются. доступ к проекту на тестовом сервере предоставлю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить систему промокодов на сайт

    $100

    Добрый день! На сайт на Yii http://www.stabilizator-volter.ru/ нужно добавить систему промокодов: * в админке добавить соответствующий раздел, где можно добавлять/удалять промокоды. У промокода должны быть доступны для заполнения: само значение промокода, которое нужно вводить на сайте, а также ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Web developer (wordpress)

    Есть действующий интернет магазин на вордпресс, нужно выполнить несколько задач по доработке функционала:  1. Необходимо разместить основные категории сайта в горизонтальном блоке, в шапке сайта  2. Необходимо разработать и внедрить функционал: фильтра товаров  Более детальное ТЗ скину в ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт импорта данных из таблицы в таблицу CMS Joomla

    Приветствую, необходимо написать скрипт на PHP импорта данных из одной базы MySQL, в базу MySQL CMS Joomla  Подробное небольшое ТЗ во вложении.  Жду откликов по цене и срокам. Оплата поэтапно либо в конце

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Нужно доработать сайт http://corp.isma.kz/ Правки по верстке и админке. Админка самописная на php.  вот ТЗ то, что выделено желтым, не смотрите это уже сделано. Оплата поэтапно либо в конце

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка кода на Laravel 5.5

    Добрый день. Требуется добавить в систему аналогичную страницу: https://www.btcminer.ws/payouts/ Суть - из последних блоков берутся случайные транзакции и вносятся в список со ссылкой на информацию по транзакции на сайте blockchain.info Работа в моём репозитории gitlab.com

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад