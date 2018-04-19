На сайте настроен wocommerce, не приходят письма

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Вообще, отправка писем через wp работает. Конкретно wocommerce при выборе способа оплаты наличными не отправляет письмо ни пользователю ни админу. Нужно исправить. От вас цена и срок
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