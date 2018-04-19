На сайте настроен wocommerce, не приходят письма

Добрый день! На сайт на Yii http://www.stabilizator-volter.ru/ нужно добавить систему промокодов: * в админке добавить соответствующий раздел, где можно добавлять/удалять промокоды. У промокода должны быть доступны для заполнения: само значение промокода, которое нужно вводить на сайте, а также ...