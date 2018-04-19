надо доделать сайт на wordpress

основная часть работ сделана, осталось несколько интеграций.

верстка само собой есть.

1. интегрировать страницу аккаунта http://joxi.ru/n2YV97ZTjqdGZA

2. доделать корзину http://joxi.ru/D2P09R3UdG4dl2

вариант а) расчет адреса доставки и выбор места где можно забрать товар - все это из готового модуля доставки

вариант б. вообще модуль не используем, а в ручную в админке вписываем адреса

которые можно выбрать (стоимость доставки фиксированная) адреса я дам.

введеный адрес или пункт где забирать должен передаваться в заказ.

3. в моб и планшетной версии интегрировать меню http://joxi.ru/Q2KB9dLU95az3m

4. доделать добавление фото из соц сетей (осталось сделать instagram и google)

5. интегрировать формы входа, регистрации, напоминания пароля (попап сверстан)