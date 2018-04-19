Здравствуйте, у меня сайт на DLE 10.3 еlрlit.ru Необходимо сделать: 1. Не корректно работают кнопки в IE https://yadi.sk/i/GMOmyfva3UfenQ неободимо поправить работу 2. Был установлен модуль https://pafnuty.name/modules/159-uniform.html обратной формы, а установить саму кнопку не могу на сайт. Неободимо чтобы при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо доделать сайт на wordpress
основная часть работ сделана, осталось несколько интеграций.
верстка само собой есть.
1. интегрировать страницу аккаунта http://joxi.ru/n2YV97ZTjqdGZA
2. доделать корзину http://joxi.ru/D2P09R3UdG4dl2
вариант а) расчет адреса доставки и выбор места где можно забрать товар - все это из готового модуля доставки
вариант б. вообще модуль не используем, а в ручную в админке вписываем адреса
которые можно выбрать (стоимость доставки фиксированная) адреса я дам.
введеный адрес или пункт где забирать должен передаваться в заказ.
3. в моб и планшетной версии интегрировать меню http://joxi.ru/Q2KB9dLU95az3m
4. доделать добавление фото из соц сетей (осталось сделать instagram и google)
5. интегрировать формы входа, регистрации, напоминания пароля (попап сверстан)
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