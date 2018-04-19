Здравствуйте, у меня сайт на DLE 10.3 еlрlit.ru Необходимо сделать: 1. Не корректно работают кнопки в IE https://yadi.sk/i/GMOmyfva3UfenQ неободимо поправить работу 2. Был установлен модуль https://pafnuty.name/modules/159-uniform.html обратной формы, а установить саму кнопку не могу на сайт. Неободимо чтобы при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт с настроенным Woocomerce, нужно сделать систему персонально скидки, как здесь igr.ru
То есть при вводе в текстовое поле сумму скидки идет пересчет всех позиций и в карточке товара выводится процент скидки yadi.sk/i/MHO4kc2g3UH9e6 как тут.
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