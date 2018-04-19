Здравствуйте, в html есть JS а в нем переменная var primer = num; Нужно эту переменную отправить в php mail(«[email protected]», «Тема», «переменная primer»); Пробовал сам отправлять, но вместо переменной отправляется «primer» не как переменная, а ...
Сервис печати загруженного пользователем фото на различных носителях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис печати загруженного пользователем фото на
- плакатах
- футболках
- ковриках для мыши
Языки:
- Java Script
- php
- MySql
Плакат
https://www.vistaprint.com/signs-posters/posters?txi=17648&xnid=TopNav_Posters_Photo+Gifts_All+Products&xnav=TopNav#design-options
Коврик
https://www.vistaprint.com/photo-gifts/mousepads
Футболка
https://www.vistaprint.com/studio.aspx?template=f_048&ag=True&rd=1
Подразумевается разработка модуля только загрузки и обработки фото и формироания конечного продукта. Без биллинга и т.д.
Будет подробное ТЗ.
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