Спарсить каталог товаров (16000) и интегрировать данные в движок ИМ.

Необходимо спарсить каталог сайта https://master-instrument.ru/ (все товары - около 16000) и полученные данные разместить на любом удобном Вам движке интернет-магазина. Т.е. нужно нам нужно получить точно такой же каталог товаров со всеми описаниями, характеристиками, фото и т.п. с возможностью последующего редактирования товаров и категорий товаров (как в обычном интернет-магазине).