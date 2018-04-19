Спарсить каталог товаров (16000) и интегрировать данные в движок ИМ.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок150 просмотров
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Необходимо спарсить каталог сайта https://master-instrument.ru/ (все товары - около 16000) и полученные данные разместить на любом удобном Вам движке интернет-магазина. Т.е. нужно нам нужно получить точно такой же каталог товаров со всеми описаниями, характеристиками, фото и т.п. с возможностью последующего редактирования товаров и категорий товаров (как в обычном интернет-магазине).

6 лет назад
ezz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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