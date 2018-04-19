Шаблон для zennobox

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Добрый день. Нужно сделать шаблон для Zennobox. 

Задача (кратко, исполнителю напишу подробнее и отвечу на вопросы) – 

1. Есть сайт – viuly.io, нам нужно автоматизировать процесс загрузки и оформления видео. 

2. У нас есть – подготовленные видео, подготовленные каналы для загрузки, подготовленные описания и тэги. 

3. Нужно взять все что у нас есть и в автоматическом режиме загружать на сайт. 

Основное поле заполнения выглядит как на прикрепленном скриншоте, когда нажимаете "следующее" появляется форма куда нужно перенести загружаемый ролик, после переноса он начинает загрузку, когда ролик загрузился снова нажимаем "Следующее" и выбираем обложку, нажимаем "Готово". 

Хотел бы узнать ваш бюджет и срок выполнения. Спасибо

6 лет назад
Lefteries
Евгений 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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