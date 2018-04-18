Правки на вордпресс

Задачи следующие:

1) на сайте есть contact form 7,оно отправляет только форму эту,а надо чтоб вместе с ней отправляло запись вверху

2)включила плавную прокрутку,но когда страницу грузит-кусками пролистывает и вверх возвращает

3)сверстать модальное окно и поставить после каждой отправки формы