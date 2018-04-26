Парсер данных с сайта, с рассылкой на email + telegram

Нужно написать парсер со следующими задачами:

1). Получение информации с определенной страницы сайта (таких страниц может быть несколько)

2). Пересылка полученной информации посредством email рассылки (на несколько адресов) + пересылка в телеграм канал (с помощью бота, которого нужно написать под данную задачу).

Бот должен уметь определять куда попадет информация. Данные со страницы должны попадать в соответствующий им канал.

Список email адресов должен также меняться в зависимости от получаемых данных.