Нужно сделать сайт на modx

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок159 просмотров
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Добрый день. Нужно сделать сайт на modx. Макет вышлю исполнителю. Если вы не знаете Modx то не пишите.

MODX
6 лет назад
Zlat77
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад