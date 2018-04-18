Приветствую, нужно доработать плагин автообновления, или предложить свою реализацию данного плагина. Есть поставщик https://mebeloptom.com/export/docs/ который дает файл https://mebeloptom.com/export/?format=xml&city=msk Задача: первоначально импортировать все товары и сделать автоматическое обновление товаров. Особенности: необходимо импортировать все товары включая "Элементы modules". Пример товара: https://mebeloptom.com/catalog/kukhni/loft/loft-01-snow-veralinga В товаре есть разные цветафактуры ...
Доработка Битрикс (написать тип пользовательского свойства)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать множественный тип пользовательского свойства для Битрикс, которое будет включать привязку к элементу инфоблока и ряд текстовых полей(строка).
В комментариях указать сроки/цену и предлагаемый вариант реализации (в паре слов).
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