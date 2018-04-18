На сайте с modX реализована загрузка excel-таблиц, которые конвертируются в HTML. Но при загрузке таблиц с сдвоенными ячейками появляется ошибка. Необходимо, чтобы можно было загружать такие таблицы.
Требуется доработать эффект перехода между слайдами в слайдере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать эффект перехода между слайдами в слайдере
Сам слайдер имеется https://www.jqueryscript.net/demo/Coverflow-Style-Image-Carousel-Plugin-For-jQuery-Carousel-Evolution/
но надо сделать нестандартный переход между картинками https://screenshots.firefox.com/0bP9uxDo2631uzjU/app.zeplin.io
т.е картинка сначала выезжает вправо (или влево, если слева от центра) потом увеличивается и перекрывает центральную, а центральная уходит вбок.
Озвучте цену, сроки. Делайте на своем сервере если получилось сразу оплачу.
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