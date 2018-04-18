Требуется доработать эффект перехода между слайдами в слайдере

Приветствую. Есть сайт на Wordpress основой которого является плагин событий https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/. Необходимо сверстать адаптивный дизайн по шаблонам из zeplin.io (можно погуглить, что такое, если не знаете), после этого необходимо верстку натянуть ввиде темы на wordpress-сайт. Желательно при ...