Закрыть кусок тектса

Нужно сделать автоматическое закрытие телефона и емаил https://prnt.sc/j4xwjc при размещении новой статьи

В телефоне закрываем последние четыре цифры, в email закрываем все знаки до собаки

Закрывать нужно в тексте и анонсе http://prntscr.com/j6rqma, чтобы пользователи на фронте вместо контактов видели звездочки

опенкарт 2,3

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