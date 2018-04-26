Парсер сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки209 просмотров
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Приветствую!

Ищу исполнителя для поддержки парсера, написанном на php

На данный момент его необходимо перенести на новый сайт и развивать в дальнейшем

Работает он как часть движка DLE и парсит данные со стороннего сайта

6 лет назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$30
1 день
Спасибо за выполненную работу. Ильдар ответственный и опытный разработчик, рекомендую!
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