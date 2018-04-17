Настройка синхронизации 1С Битрикс и МойСклад

Доброго времени суток, уважаемые. Нужно перенести данные (пользователи, темы, сообщения, вложения и прочее) с форума vBulletin на bbPress или на любой другой движок форума с нормальной интеграцией с Wordpress. Как вариант - у вас есть решения интеграции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Синхронизация работала исправно, а сейчас перестала синхронизировать данные о заказах и товарах.
Не идет инфа 1С БИТРИКСА в МойСклад и обратно.
Без предоплат, оплата по результату. Оставляйте скайп.
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