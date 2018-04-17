Настройка синхронизации 1С Битрикс и МойСклад

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Синхронизация работала исправно, а сейчас перестала синхронизировать данные о заказах и товарах. 

Не идет инфа 1С БИТРИКСА в МойСклад и обратно.

Без предоплат, оплата по результату. Оставляйте скайп.

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад