Доброго времени суток, уважаемые. Нужно перенести данные (пользователи, темы, сообщения, вложения и прочее) с форума vBulletin на bbPress или на любой другой движок форума с нормальной интеграцией с Wordpress. Как вариант - у вас есть решения интеграции ...
Доработать парсер сайта. О выгрузку обработанных результатов на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что есть: базовая локальная версия клиенсткой части Парсера настроенного на парсинг результатов сайта (сайт в ТЗ)
Необходимо доработать парсер результатов для сайта указанного в ТЗ
Суть работ:
Собираем сервис подсказок по совпадениям данных существующих логов и текущих значений
- Парсер складывает данные всех пользователей в режиме онлайн в логи (базу данных логов) на указанный сервер, на котором поднимаем сайт с регистрацией.
- Сайт с регистрацией пользователей (используем готовые решения с регистрацией через соц сети или емаил)
- На основании регистрации добавляется форма регистрации в клиентском софте парсера. Для начала работы необходимо зарегистрироваться.
- На сайте реализуем личный кабинет, где можно посмотреть списания с баланса за каждый верный прогноз. Расчет производится на основании лога событий.
- После регистрации становится доступен статус с балансом, появляется гипрессылка на сайт регистрации с балансом. - После запуска синхронизации становится доступным блок прогнозов на основании поиска совпадений части лога Клинета и Логов в базе данных сайта.
Прогнозы: Прогнозы строятся на основе постоянно пополняющейся (от всех клиентов, а также загруженных ранее) последовательностей цепочек. Поиск осуществляется как по заранее пописанным выявленным повторяющимся цепочкам (% вероятности зависит от доли похожих по данной маске цепочек во всей доступной базе, пример базы цельных клиентских последовательностей и выявленных повторяющихся цепочек во вложении), так и по цепочкам определяемым по совпадениям по запросу в базе, цепочка прогноза подсказывает + 3 позиции из выявленных совпадений, единовременно похожих цепочек для показа определяем до 6 ти (выяснено тестовым путем), но может быть увеличено до 9 ти.
- Добавляем кнопку «автопоиск цепочек» которая явлется кликером, и кликает до срабатывания хотя бы одного совпадения по текущей цепочке.
Текущая версия клинеской части парсера:
https://drive.google.com/open?id=12x_pTuXw96NDgTdv5vD6VOUNe4lk3P-Z
ТЗ на разработку:
https://drive.google.com/open?id=1TPQByg9TYfpFboqc-yOe7hHNLRJz3xHw
Пример анализа цепочек(логов):
https://drive.google.com/open?id=1kySVubRZDNId88OQnoBnN1JjGr9FrrP8
Детализация по тз при общениии.
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