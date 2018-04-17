Доработать парсер сайта. О выгрузку обработанных результатов на сайт.

Что есть: базовая локальная версия клиенсткой части Парсера настроенного на парсинг результатов сайта (сайт в ТЗ)

Необходимо доработать парсер результатов для сайта указанного в ТЗ

Суть работ:

Собираем сервис подсказок по совпадениям данных существующих логов и текущих значений

- Парсер складывает данные всех пользователей в режиме онлайн в логи (базу данных логов) на указанный сервер, на котором поднимаем сайт с регистрацией.

- Сайт с регистрацией пользователей (используем готовые решения с регистрацией через соц сети или емаил)

- На основании регистрации добавляется форма регистрации в клиентском софте парсера. Для начала работы необходимо зарегистрироваться.

- На сайте реализуем личный кабинет, где можно посмотреть списания с баланса за каждый верный прогноз. Расчет производится на основании лога событий.

- После регистрации становится доступен статус с балансом, появляется гипрессылка на сайт регистрации с балансом. - После запуска синхронизации становится доступным блок прогнозов на основании поиска совпадений части лога Клинета и Логов в базе данных сайта.

Прогнозы: Прогнозы строятся на основе постоянно пополняющейся (от всех клиентов, а также загруженных ранее) последовательностей цепочек. Поиск осуществляется как по заранее пописанным выявленным повторяющимся цепочкам (% вероятности зависит от доли похожих по данной маске цепочек во всей доступной базе, пример базы цельных клиентских последовательностей и выявленных повторяющихся цепочек во вложении), так и по цепочкам определяемым по совпадениям по запросу в базе, цепочка прогноза подсказывает + 3 позиции из выявленных совпадений, единовременно похожих цепочек для показа определяем до 6 ти (выяснено тестовым путем), но может быть увеличено до 9 ти.

- Добавляем кнопку «автопоиск цепочек» которая явлется кликером, и кликает до срабатывания хотя бы одного совпадения по текущей цепочке.

Текущая версия клинеской части парсера:

https://drive.google.com/open?id=12x_pTuXw96NDgTdv5vD6VOUNe4lk3P-Z

ТЗ на разработку:

https://drive.google.com/open?id=1TPQByg9TYfpFboqc-yOe7hHNLRJz3xHw

Пример анализа цепочек(логов):

https://drive.google.com/open?id=1kySVubRZDNId88OQnoBnN1JjGr9FrrP8

Детализация по тз при общениии.