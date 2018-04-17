Доработать меню сайта на битрикс + по мелочи

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Здравствуйте.  

Необходимо доработать меню на сайте urban-st.ru.  

Подробное описание внутри прикрепленного файла.  

Также нужно внедрить технологию открывание фото в лайтбоксе для страниц, где размещены примеры работ. Например (urban-st.ru/oklejka_avto_... (urban-st.ru/peretyazhka_s... и т.д.

оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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