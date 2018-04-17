Доработать меню сайта на битрикс + по мелочи

1. Изменить хедер 2. Настроить отображения категорий 3. Поправить вывод краткого описание в карточке товара 4. Поправить страницу контакты 5. Формы оплаты и доставки 6. Новинки и Акции Подробно в ТЗ. Сайт на ОпенКарт (ОкСтор 2.3). Бюджет 4000 руб. Срок 2 дня. Оплата Сбер, Яд, ...
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Здравствуйте.
Необходимо доработать меню на сайте urban-st.ru.
Подробное описание внутри прикрепленного файла.
Также нужно внедрить технологию открывание фото в лайтбоксе для страниц, где размещены примеры работ. Например (urban-st.ru/oklejka_avto_... (urban-st.ru/peretyazhka_s... и т.д.
оплата поэтапно либо в конце
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