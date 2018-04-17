Парсер

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок135 просмотров
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Необходимо написать парсер, представляет собой серверный скрипт, считывающий ряд информационных данных с сайта https://www.flickr.com/ и формирующий ZIP архив для дальнейшего импорта на самописной CMS  в соответствующем виде. 

Техническое задание на разработку парсера:  

Парсинг списка страниц: 

Парсим список тегов-трендов недели https://www.flickr.com/photos/tags-week/ или тренды за сегодня https://www.flickr.com/photos/tags-day/  и https://www.flickr.com/photos/tags(блок Tags  All Time Most Popular) 

После берем основную точку входа https://www.flickr.com/search/?dimension_search_mode=min&width=5000&advanced=1&media=photos&license=9&sort=interestingness-desc&safe_search=1&text= и в параметр text в цикле тэги полученные на 1 этапе 

Парсим все HTML страницы в соответствии с параметром text, например https://www.flickr.com/search/?dimension_search_mode=min&width=5000&advanced=1&media=photos&license=9&sort=interestingness-desc&safe_search=1&text=village Запуск скрипта должен быть возможен из консоли 

Скрипт должен иметь возможность восстанавливать парсинг с последней точки при обрыве связи. (Хранить ID спарсенных изображений и при повторном запуске сверять полученные ID изображений и в случае совпадения пропускать) 

Необходимо производить парсинг страниц с интервалом 1-2 секунд для избежания бана IP сервера 

Обработка страниц:  

При обработке полученных данных при парсинге списка страниц мы должны получить текстовые файлы без расширения в кодировке UTF-8 со следующей структурой 

каждый макрос с новой строки 

1. Метаданные.  

#title# – парсится из тэга H1 страницы изображения 

#desc# – парсится из тэга description, описание поста 

#tags# – парсится из блока tags 

#imgs# – полное URL изображения на сайте flickr в максимальном качестве   

В конце URL изображения должна быть лицензия  Creative Commons – CC0, например: https://www.flickr.com/photo.png | Creative Commons – CC0 

#user# – имя автора Flickr Public Domain, задается в настройках 

При обработке страниц необходимо исключить дублирующиеся изображения по имени файла 

Выгрузка 

Полученные данные необходимо выгрузить в структурированные папки, где: 

Наименование папок являются имена тэгов из 1го этапа парсинга 

Сформировать zip архив 

Пример архива доступен по https://yadi.sk/d/8f8ib8n03ULu65

Дополнительные требования к реализации:  

Никакая другая информация парситься не должна.  

Все файлы в кодировке UTF-8 

Необходимо пропускать изображения с пустыми #tags# (опционально) 

Парсер должен запускаться по требованию на сервере с ключом  

без ключей обычный парсинг всех данных 

count – количество изображений, при отсутствии данного параметра необходим парсинг без ограничения по количеству 

tdk – параметр 1-пропустить изображения с пустыми description 

консольный запуск скрипта 

Полное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1dr72HcS9YVmRKf9FWIhbCVAJf1JUtZIRT3z4cETpZNo/edit

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад