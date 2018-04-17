Необходимо написать парсер, представляет собой серверный скрипт, считывающий ряд информационных данных с сайта https://www.flickr.com/ и формирующий ZIP архив для дальнейшего импорта на самописной CMS в соответствующем виде.

Техническое задание на разработку парсера:

Парсинг списка страниц:

Парсим список тегов-трендов недели https://www.flickr.com/photos/tags-week/ или тренды за сегодня https://www.flickr.com/photos/tags-day/ и https://www.flickr.com/photos/tags(блок Tags All Time Most Popular)

После берем основную точку входа https://www.flickr.com/search/?dimension_search_mode=min&width=5000&advanced=1&media=photos&license=9&sort=interestingness-desc&safe_search=1&text= и в параметр text в цикле тэги полученные на 1 этапе

Парсим все HTML страницы в соответствии с параметром text, например https://www.flickr.com/search/?dimension_search_mode=min&width=5000&advanced=1&media=photos&license=9&sort=interestingness-desc&safe_search=1&text=village Запуск скрипта должен быть возможен из консоли

Скрипт должен иметь возможность восстанавливать парсинг с последней точки при обрыве связи. (Хранить ID спарсенных изображений и при повторном запуске сверять полученные ID изображений и в случае совпадения пропускать)

Необходимо производить парсинг страниц с интервалом 1-2 секунд для избежания бана IP сервера

Обработка страниц:

При обработке полученных данных при парсинге списка страниц мы должны получить текстовые файлы без расширения в кодировке UTF-8 со следующей структурой

каждый макрос с новой строки

1. Метаданные.

#title# – парсится из тэга H1 страницы изображения

#desc# – парсится из тэга description, описание поста

#tags# – парсится из блока tags

#imgs# – полное URL изображения на сайте flickr в максимальном качестве

В конце URL изображения должна быть лицензия Creative Commons – CC0, например: https://www.flickr.com/photo.png | Creative Commons – CC0

#user# – имя автора Flickr Public Domain, задается в настройках

При обработке страниц необходимо исключить дублирующиеся изображения по имени файла

Выгрузка

Полученные данные необходимо выгрузить в структурированные папки, где:

Наименование папок являются имена тэгов из 1го этапа парсинга

Сформировать zip архив

Пример архива доступен по https://yadi.sk/d/8f8ib8n03ULu65

Дополнительные требования к реализации:

Никакая другая информация парситься не должна.

Все файлы в кодировке UTF-8

Необходимо пропускать изображения с пустыми #tags# (опционально)

Парсер должен запускаться по требованию на сервере с ключом

без ключей обычный парсинг всех данных

count – количество изображений, при отсутствии данного параметра необходим парсинг без ограничения по количеству

tdk – параметр 1-пропустить изображения с пустыми description

консольный запуск скрипта

Полное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1dr72HcS9YVmRKf9FWIhbCVAJf1JUtZIRT3z4cETpZNo/edit

Оплата поэтапно либо в конце