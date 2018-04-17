Добавление медиафайлов на сайт + написание скрипта анимации

Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем

Написание кода скрипта осуществляется на языке Javascript, допускается использование библиотеки jQuery версии не ниже 3.0

Скрипт должен быть написан в отдельном файле подключаемым к документу HTML

+ добавление медиафайлов на сайт

+ форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки и мультизагрузкой, определение mime типа файлов.

+ верстка адаптивная

+ во вложении файл обязательный к прочтению!