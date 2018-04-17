Есть одностраничник - на cms Битрикс, ред. Старт http://travel-tickets.ru/. Нужно реализовать (заменить существующую) форму отправки в соответствии с описанием: Поля, которые заполняются пользователем для подбора вариантов билетов: 1) интересующий маршрут 2) туда+обратно/в одну сторону 3) интересующие даты (гибкие или фиксированные) 4) прямой ...
Добавление медиафайлов на сайт + написание скрипта анимации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем
Написание кода скрипта осуществляется на языке Javascript, допускается использование библиотеки jQuery версии не ниже 3.0
Скрипт должен быть написан в отдельном файле подключаемым к документу HTML
+ добавление медиафайлов на сайт
+ форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки и мультизагрузкой, определение mime типа файлов.
+ верстка адаптивная
+ во вложении файл обязательный к прочтению!
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