Добавление медиафайлов на сайт + написание скрипта анимации

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем 

Написание кода скрипта осуществляется на языке Javascript, допускается использование библиотеки jQuery версии не ниже 3.0 

Скрипт должен быть написан в отдельном файле подключаемым к документу HTML 

+ добавление медиафайлов на сайт  

+ форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки и мультизагрузкой, определение mime типа файлов. 

+ верстка адаптивная 

+ во вложении файл обязательный к прочтению!

6 лет назад
freelancefound
Иван 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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