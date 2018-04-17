Нужно сделать так, чтобы ссылки на профили спикеров открывались не в новом окне, а в popup: http://bsf-summit.ru/tm-minsk/ Оплата поэтапно либо в конце
Настроить иконку папки с помощью скрытого файла desktop.ini
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Подробное ТЗ:
Необходимо настроить иконку для папки с помощью скрытого файла "desktop.ini" таким образом, чтобы обращение за этой иконкой было непосредственно с нашего сайта, при этом на нашем сайте мне надо будет пояснить, какой html-код необходимо будет установить на php странице (или подсказать другое решение), чтобы при обращении к этой нашей внутренней странице сайта за якобы иконкой происходил сбор статистических сведений по технологии WebRTC: о реальном IP-адресе, браузере, ОС и пр., что возможно узнать о пользователе (как это реализовано к примеру на whoer.net). Иконку можно и не подгружать, или подгружать такую же как и по умолчанию, чтобы пользователь просто не понял что спалил свой IP.
Это уже реализовано на сайте canarytokens.org./generate при выборе "Select your token" -> "Windows Folder" – > "заполнение других полей" – > "скачивание архива" – выдается архив с папкой, в которой лежит скрытый файл "desktop.ini" следующего содержания:
[.ShellClassInfo] IconResource=\%USERNAME%.%USERDOMAIN%.INI.088lzfsc v4capxpumyx9v7xk3.canarytokens.comresource.dll (это можно увидеть, если не разархивировав, а просто через Winrar зайти в архив и далее в папку My documents)
а при разархивировании этого архива на компе и захода в папку My documents, на почту, указанную на canarytokens.org, происходит отстук с IP пользователя, который открыл папку My documents.
Т.е. мне необходимо подробно описать в мануале, что именно мне надо переделать в архиве в папке "My documents" в скрытом файле "desktop.ini", и описать для чего служит файл resource.dll, и также что мне сделать на своем домене и хостинге, чтобы также работало и забирало иконку папки с определенной страницы нашего сайта (свой домен для этих целей и хостинг уже имеется), и я получал бы инфу о пользователе, который разархивировал архив, а у меня при этом произошел сбор статистических сведений по технологии WebRTC с помощью моего сайта.
Жду ваших предложений, решений, цены и сроков.
Оплата либо по факту
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