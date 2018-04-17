Настроить иконку папки с помощью скрытого файла desktop.ini

Веб-программированиеЗакрытнет заявок538 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное ТЗ:  

Необходимо настроить иконку для папки с помощью скрытого файла "desktop.ini" таким образом, чтобы обращение за этой иконкой было непосредственно с нашего сайта, при этом на нашем сайте мне надо будет пояснить, какой html-код необходимо будет установить на php странице (или подсказать другое решение), чтобы при обращении к этой нашей внутренней странице сайта за якобы иконкой происходил сбор статистических сведений по технологии WebRTC: о реальном IP-адресе, браузере, ОС и пр., что возможно узнать о пользователе (как это реализовано к примеру на whoer.net). Иконку можно и не подгружать, или подгружать такую же как и по умолчанию, чтобы пользователь просто не понял что спалил свой IP. 

Это уже реализовано на сайте canarytokens.org./generate при выборе "Select your token" -> "Windows Folder" – > "заполнение других полей"  – > "скачивание архива" – выдается архив с папкой, в которой лежит скрытый файл "desktop.ini" следующего содержания: 

[.ShellClassInfo] IconResource=\%USERNAME%.%USERDOMAIN%.INI.088lzfsc v4capxpumyx9v7xk3.canarytokens.comresource.dll (это можно увидеть, если не разархивировав, а просто через Winrar зайти в архив и далее в папку My documents) 

а при разархивировании этого архива на компе и захода в папку My documents, на почту, указанную на canarytokens.org, происходит отстук с IP пользователя, который открыл папку My documents. 

Т.е. мне необходимо подробно описать в мануале, что именно мне надо переделать в архиве в папке "My documents" в скрытом файле "desktop.ini", и описать для чего служит файл resource.dll, и также что мне сделать на своем домене и хостинге, чтобы также работало и забирало иконку папки с определенной страницы нашего сайта (свой домен для этих целей и хостинг уже имеется), и я получал бы инфу о пользователе, который разархивировал архив, а у меня при этом произошел сбор статистических сведений по технологии WebRTC с помощью моего сайта. 

Жду ваших предложений, решений, цены и сроков. 

Оплата либо по факту

Оставляйте скайп 

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настроить JavaScript и выложить на хостинг

    Имеется небольшой JavaScript код (в файле html). Код выполняет простое действие. Необходимо это действие зациклить (чтобы прогнать действие через все переменные из массива). Данные для массива хранятся в отдельном файле, нужно их оттуда подгружать. Затем эту страницу надо загрузить ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить плагин Wordpress

    $1

    Здравствуйте! Надо настроить плагин polylang (бесплатный). Поставили плагин, но почему то удалились данные с главной страницы и меню другое стало. Сделали деактивацию плагина и данные опять отображаются.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсер сайта

    Приветствую! У меня сайт на WP, на него нужно парсить товары с другого сайта,  и проверять каждые (5-10 минут) нет ли изменений на сайте источника.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Миграция с insales на bitrix

    Добрый день всем!   Необходимо сделать перенос интернет-магазина teambook2.ru с CMS Insales на CMS Bitrix.   1 к 1, со всеми товарами, функционалом, ссылками, структурой. Магазин в 80% готовности, чек-аути оплата не прикручены.   [b]Интересуют ориентировочная стоимость и сроки работ, которые ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • API Яндекс.Карт (или гугл). Показ объектов рядом

    Нужно показать инфраструктуру на карте возле адреса в радиусе 600-1000 метров. Школы, дет. сады, банки, кафе спортзалы... Кнопки управления (например иконка школы) и сами балуны стилизованы (верстка уже есть). При открытии карты все объекты показываются ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Php кодер для написания модуля.

    Необходим хороший Php программист, так как, модуль пишется для простого самописного движка. Это не фреймворк.  И не распространённый движек, то есть никаких готовых модулей на него не нацепить. Ни каких комментариев в коде тоже нету ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подключить API Яндекс к сайту

    ТЗ в приложении.  Ждем от вас комментарии и цены.  Сразу предупрежу – из Украины не получится выполнить задачу, т.к. ни один провайдер не даст вам вытягивать информацию из API Яндекса, даже через VPN, уже проверено.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP сделать вывод инфы о сайте

    Нужно на PHP сделать вывод инфы о сайте о его адаптированности под современный гугл и адаптиВность: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru Я имею в ввиду ошибки которые показывает на соответствующем сервисе от гугл или похожих сервисах (можно брвть любой) [list][*]Удалите код JavaScript и ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад