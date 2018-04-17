PHP сделать вывод инфы о сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Нужно на PHP сделать вывод инфы о сайте о его адаптированности под современный гугл и адаптиВность:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ru

Я имею в ввиду ошибки которые показывает на соответствующем сервисе от гугл или похожих сервисах (можно брвть любой)

  • Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы
  • Используйте кеш браузера
PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад