Подмена контента на лендинге

К сожалению сотрудничество не состоялось. Человек взял заказ, пообещал все выполнить (даже по телеофону уточнил детали). В оговоренный срок сдачи проект на связь не вышел (ни на веблансере, ни по почте). Был звонок на телефон - сказал, что все сделал и немного осталось и буквально через 2 часа все вышлет - но так ничего и не прислал. У меня срочный проект. Пришлось искать иного исполнителя - сделали все буквально за 40 минут (т.к. задача для знающего человека не очень тяжелая). С Максимом именно в нашем случае, потеряли время. Поэтому не рекомендую.