Подмена контента на лендинге

Есть сайт на Opencart необходима: 1. popup доп картинки и карусель https://goo.gl/woaUWM на данный момент доп картинки просто открываются. 2. Форму поиск вводил на странице категории https://goo.gl/QuSvKm но не работает, необходима чтобы искать именно с тот категории ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо согласно ТЗ настроить подмену контента на сайте: метатеги, контент, от зависимого параметра - введенный поисковый запрос
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