Подмена контента на лендинге

Веб-программированиеЗавершен4 заявки156 просмотров
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необходимо согласно ТЗ настроить подмену контента на сайте: метатеги, контент, от зависимого параметра - введенный поисковый запрос

6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранные исполнители
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале. Будем обращаться и далее.
Все отлично. Хороший заказчик
evdokin-maks
Максим 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
К сожалению сотрудничество не состоялось. Человек взял заказ, пообещал все выполнить (даже по телеофону уточнил детали). В оговоренный срок сдачи проект на связь не вышел (ни на веблансере, ни по почте). Был звонок на телефон - сказал, что все сделал и немного осталось и буквально через 2 часа все вышлет - но так ничего и не прислал. У меня срочный проект. Пришлось искать иного исполнителя - сделали все буквально за 40 минут (т.к. задача для знающего человека не очень тяжелая). С Максимом именно в нашем случае, потеряли время. Поэтому не рекомендую.