evdokin-maks

Максим - Разработчик
Меня зовут Максим, я работаю в сфере разработки сайтов четыри года.
Раньше работал на студии удалённо, но сейчас решил прийти на фриланс,
так как тут куда выгоднее работать.
Что же я знаю? - Отлично владею HTML,CSS,PHP,JavaScript.
С какими движками я работаю? - В основном это OpenCart,WordPress,MODx, но из других - PrestaShop,Joomla,Bitrix,DLE,Drupal.
Из других моих умений - я отлично разбираюсь в Linux Debian и владею фотошопом.
К каждой задаче нахожу свой подход и любую цену/сроки можно обсудить.
Обращайтесь, от сотрудничества со мной вы точно не пожалеете.
Главное опыт и умение понимать задачу!
Отзывы заказчиков
$15
3 балла
7 лет назад
К сожалению сотрудничество не состоялось. Человек взял заказ, пообещал все выполнить (даже по телеофону уточнил детали). В оговоренный срок сдачи проект на связь не вышел (ни на веблансере, ни по почте). Был звонок на телефон - сказал, что все сделал и немного осталось и буквально через 2 часа все вышлет - но так ничего и не прислал. У меня срочный проект. Пришлось искать иного исполнителя - сделали все буквально за 40 минут (т.к. задача для знающего человека не очень тяжелая). С Максимом именно в нашем случае, потеряли время. Поэтому не рекомендую.