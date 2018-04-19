evdokin-maks

Максим - Разработчик

Меня зовут Максим, я работаю в сфере разработки сайтов четыри года.

Раньше работал на студии удалённо, но сейчас решил прийти на фриланс,

так как тут куда выгоднее работать.

Что же я знаю? - Отлично владею HTML,CSS,PHP,JavaScript.

С какими движками я работаю? - В основном это OpenCart,WordPress,MODx, но из других - PrestaShop,Joomla,Bitrix,DLE,Drupal.

Из других моих умений - я отлично разбираюсь в Linux Debian и владею фотошопом.

К каждой задаче нахожу свой подход и любую цену/сроки можно обсудить.

Обращайтесь, от сотрудничества со мной вы точно не пожалеете.

Главное опыт и умение понимать задачу!