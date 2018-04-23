Все ТЗ тут http://dropmefiles.com/MP2kX Пишите примерные сроки и цену, если есть вопросы задавайте сразу сюда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать сервис
любой фреймворк php или react как угодно, на чем лучше пишите, на том и делайте.
все строим на адаптивном бутстрап шаблоне, на этом https://keenthemes.com/metronic/preview/?demo=demo...
все нужные элементы там есть.
Принцип работы, я делаю мокапы, вы собираете проект.
основной функционал.
1. несколько языков
2. регистрация, логин, напоминание (регистрация привязка языка, в зависимости от выбранного)
3. страница аккаунта (емайл, новый пароль, емайл или телеграм для уведомлений, тариф и срок, язык юзера)
4. подключение к платежам, любой агрегатор, например интеркасса или робокасса.
5. 3 тарифа, купить можно на месяц или год, на год скидка 45%. разница в тарифах кол-во прокси в списке.
6. страница со списком доступных прокси (базу прокси предоставлю, она
готова), страна, айпи, порт, тип прокси, дата и время последней проверки
на работоспособность. Список должен иметь возможность выгрузки в csv,
excel, xml. Список должен иметь возможность сортировки по стране, по
типу прокси, по дате и времени, по порту.
7. уведомления выше шапки, для авторизованных и нет (настройка).
8. система уведомлений с привязкой к языку(регистрация, напоминание,
окончание про за 3 дня, за 1 дня, в момент блокировки. принудительная
блокировка акккаунта (бан), получение ответа в тикет-системе, новости)
9. тикет система, любая.
Админ:
1. список юзеров, с возможностью редактировать данные, делать бан аккаунта, устанавливать срок про аккаунта и тариф.
2. страница написания контента (раздел, создать, список страниц, удалить редактировать, дата создания редактирования.)
3. тикет система (любая)
4. рассылка юзерам через телеграм и емайл (с активным про, и без него)
Структура:
главная в виде лендинга
страница тарифов
страница блога (список и подробнее)
несколько контентных страниц
страница вопросов ответов.
валюта сервиса usd
оплата поэтапно.
ваша оценка?
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