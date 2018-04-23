Создать сервис

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки223 просмотра
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создать сервис

любой фреймворк php или react как угодно, на чем лучше пишите, на том и делайте.

все строим на адаптивном бутстрап шаблоне, на этом https://keenthemes.com/metronic/preview/?demo=demo...

все нужные элементы там есть.

Принцип работы, я делаю мокапы, вы собираете проект.

основной функционал.

1. несколько языков

2. регистрация, логин, напоминание (регистрация привязка языка, в зависимости от выбранного)

3. страница аккаунта (емайл, новый пароль, емайл или телеграм для уведомлений, тариф и срок, язык юзера)

4. подключение к платежам, любой агрегатор, например интеркасса или робокасса.

5. 3 тарифа, купить можно на месяц или год, на год скидка 45%. разница в тарифах кол-во прокси в списке.

6. страница со списком доступных прокси (базу прокси предоставлю, она

готова), страна, айпи, порт, тип прокси, дата и время последней проверки

на работоспособность. Список должен иметь возможность выгрузки в csv,

excel, xml. Список должен иметь возможность сортировки по стране, по

типу прокси, по дате и времени, по порту.

7. уведомления выше шапки, для авторизованных и нет (настройка).

8. система уведомлений с привязкой к языку(регистрация, напоминание,

окончание про за 3 дня, за 1 дня, в момент блокировки. принудительная

блокировка акккаунта (бан), получение ответа в тикет-системе, новости)

9. тикет система, любая.

Админ:

1. список юзеров, с возможностью редактировать данные, делать бан аккаунта, устанавливать срок про аккаунта и тариф.

2. страница написания контента (раздел, создать, список страниц, удалить редактировать, дата создания редактирования.)

3. тикет система (любая)

4. рассылка юзерам через телеграм и емайл (с активным про, и без него)

Структура:

главная в виде лендинга

страница тарифов

страница блога (список и подробнее)

несколько контентных страниц

страница вопросов ответов.

валюта сервиса usd

оплата поэтапно.

ваша оценка?

6 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-6)
6 лет назад
$200
3 дня
+
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