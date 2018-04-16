Правки на сайте

Небольшие работы по вордпресс краткое тз по работам [url=https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw]https://yadi.sk/i/0OIHo0XV3UTxqw[/url] полное тз [url=https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE]https://yadi.sk/d/6ls1tLl53UTxnE[/url] от вас срок изготовления и последний проект на вордпрессе. отвечаю только здесь в проекте, другие каналы связи игнорируются. доступ к проекту на тестовом сервере предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все ТЗ тут http://dropmefiles.com/MP2kX
Пишите примерные сроки и цену, если есть вопросы задавайте сразу сюда.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть сайт на Wordpress, на нём отдельный раздел услуги, и должен быть отдельный раздел каталога товаров (магазин без оформления заказа, только каталог). Чтобы отсечь автоматичесткие заявки, напишите в заявке КАТАЛОГ Видимо, нужно встроить Woocommerce с плагинами, насколько ...Закрыт6 лет назад
Необходимо поправить парсер (работает не стабильно) и подключить прокси.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем доброе время суток. Нужна помощь программиста в доработке сайта доски объявлений. Движок: osclass Тема: veronica Нужно поправить: Работу поиска; Галерею картинок объявления; Некоторые поля в объявлении; Страницу залогиненого пользователя; Все внесенные изменения должны корректно отображаться на всех устройствах. Дедлайн конец рабочей недели.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На лендинге нужно реализовать следующие функции: 1 сделать шапку плавающей 2 сделать немного меньше картинка товаров 3 добавить формы обратной связи 4 реализовать опцию смены номеров. Алгорит: в зависимости от того приходит человек с рекламы или органики, номер телефона ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, для проекта lingvotech.com необходимо осуществит переезд на битрикс (сейчас на modx revo). Задача разбивается на следующие подзадачи: 1) развернуть битрикс, развернуть основную структуру: -раздел лендинги (15 отдельных лендинг-пейджей под отдельные услуги) -раздел информационные страницы (2300 простых ...Закрыт6 лет назад
нужна редакция сайта и доработка нужно заменить тексты на хорошие согласно тематики сайта (тексты ваши) нужно добавить фото работ (фото есть в наличии) нужно заменить стоковое фото на главной странице (убрать бородатого дядьку и поставить славянина (фото ваше) поставить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется калькулятор для сайта, под ключ. Пример похожего, что нужно - https://gofromir.ru/catalog/calc.html?yclid=131616742923318907 Поля все те же самые. 1. Если выбран продукт из каталога fefco, то клиент просто вводит остальные данные и заяка уходит на почту . 2. Если выбран ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать фильтр в Magento 1.9.2.2 (уровень выше среднего). Заинтересовавшим вышлю ТЗ.Закрыт6 лет назад
НУЖНА ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ЗАКАЗОВ ГЕТТ ТАКСИ Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Есди есть готовые варианты рассмотрю [url=/users/botogame/portfolio/veb-programmirovanie-31/bot-raboty-gvd-heroeswm-ru-ru-en-1245648/]Пример работы[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад