Требуется калькулятор для сайта, под ключ.

Пример похожего, что нужно - https://gofromir.ru/catalog/calc.html?yclid=131616742923318907

Поля все те же самые.

1. Если выбран продукт из каталога fefco, то клиент просто вводит остальные данные и заяка уходит на почту .

2. Если выбран простой 4х клапанный гофрокороб, то исходя из введенных данных должен произойти расчет стоимости.

Формулы простые.

Высчитывается площадь изделия ( исходя из введенных ширины, высоты, длины ), проверяется больше или меньше 1, дальше в зависимости от выбора цвета ( 2 вида) и типа картона ( 10 видов ) идет расчет ( площадь изделия умножить на стоимость картона в выбранном цвете умножить на кэф, который зависит от того, больше или меньше 1 площадь изделия). Итого 20 вариантов.

3. Если выбран продукт "гофролист", все точно так же как и с коробом. Тоже 20 вариантов.

После результаты должны показаться на экране + копия заявки должна уйти на почту.

Интересует:

- стоимость ?

- сроки разработки ?

- какая информация еще нужна ( кроме формул для расчета и стоимости картона, они есть и их предоставлю исполнителю ) ?

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