Доработка модуля в CRM php+mysql

Веб-программированиеЗавершен6 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL.

В ней есть модуль "Создать счет". Т.е. html-форма, php-скрипт, и на выходе генерация PDF с документом.

Создается с помощью вот этого скрипта http://www.fpdf.org/

Модуль прекрасно работает, все хорошо.

Нужен аналог, но "создать договор" - т.е. другой шаблон документа, другой набор полей, но тот же результат (заполненный договор в PDF предлагается к скачиванию/печати/отправке на почту).

PHPMySQL
6 лет назад
UFFO_ru
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
NESTA13
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$56
1 день
Однозначно рекомендую к сотрудничеству, задача выполнена четко, в срок, в прогнозируемом бюджете и с достойным уровнем качества результата.
Спасибо Александру за интересную задачу! Чёткое задание, всегда на связи, мгновенная оплата. Взаимодействовать было комфортно и приятно. Рекомендую, как хорошего, порядочного и ответственного контрагента.
  • Похожие заказы

  • Редактировать новость на Python

    $30

    Есть скрипт, который добавляет и проверяет ифнормацию в новостях. Надо исправить ошибки, который сейчас имеются: - при добавление не обрезал другую информацию - добавлял нужную информацию куда надо - правильно обрабатывал ошибки Также возможно надо буду дописать незначительно функционал. Исполнитель ...

    Python
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция CRM Битрикс24 через API

    Задание 1.  Требуется из моей CRM Битрикс24 отправлять сделки на сайт [url=https://1c-partnerka.ru/]https://1c-partnerka.ru/.[/url] Чтобыя мог каждый раз выбирать разные организации которым будет передаваться контакт во сделке.  Протокол по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/15kBsHpK_NrxRURn2laHmpLRBHpbM4DssSqdRsV7OK2o/]https://docs.google.com/document/d/15kBsHpK_NrxRURn2laHmpLRBHpbM4DssSqdRsV7OK2o/ [/url]Какая цена, сроки, гарантии?  Задание 2. Так же в последующем будет нужен сайт, скорее ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь с woocommerce

    Необходимо 1.сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter 2.В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий) 3.Сделать скидку на все товары. Есть еще задания но это попутно.

    WooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция qiwi и yandex money интерфейса в веб интерфейс

    Работаем над созданием для пользователей сервиса пополнения мобильных операторов различной криптовалютой. В двух словах, я на сайте автоматически принимаю криптовалюту, а взамен пополняю баланс пользователя через Qiwi или Yandex money. Проблема в том, что  api ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить корзину и список категорий (опенкарт)

    1.   запретить добавление в корзину одного товара больше одного раза 2.   сделать уменьшение иконок категории на главной странице http://prntscr.com/irgiiq при уменьшении экрана 3.   Добавить в шапку количество всех товаров и дату последнего обновления http://prntscr.com/iw5qlv, https://opencartforum.com/topic/105128-schyotchik-vseh-tovarov-na-sayte/ сайт https://goo.gl/dR9SCN дефолтный шаблон, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Таблица excel в виде веб доступа

    Необходимо сделать сайт.  Сайт информативный.  Одна веб страница.  Необходимо встроить на сайт таблицу в виде Excel.  Чтобы удобно было копировать с обычной Excel на web Excel и также обратно. Возможность копирования 500 строк.  На странице сверху будет информация текстовая. Снизу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад