Доработка модуля в CRM php+mysql

Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL.

В ней есть модуль "Создать счет". Т.е. html-форма, php-скрипт, и на выходе генерация PDF с документом.

Создается с помощью вот этого скрипта http://www.fpdf.org/

Модуль прекрасно работает, все хорошо.

Нужен аналог, но "создать договор" - т.е. другой шаблон документа, другой набор полей, но тот же результат (заполненный договор в PDF предлагается к скачиванию/печати/отправке на почту).