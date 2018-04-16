Интеграция qiwi и yandex money интерфейса в веб интерфейс

Работаем над созданием для пользователей сервиса пополнения мобильных операторов различной криптовалютой. В двух словах, я на сайте автоматически принимаю криптовалюту, а взамен пополняю баланс пользователя через Qiwi или Yandex money. Проблема в том, что api у Qiwi и Yandex money для таких целей нет, можно ли как-нибудь настроить автоматические платежи во внутреннем кабинете этих платежных систем, еще нужно учесть, что каждая транзанкция у них идет с смс.