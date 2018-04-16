Видео при наведении

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Здравствуйте, нужно закодить воспроизведение видео при наведении как на сайте

http://www.transitplus.ru/ 

Секция "Команда"

У нас есть 4 специалиста, можно посмотреть на сайте 

http://super-verstka.ru/

Работает не совсем корректно, нету остановки видео при наведении, не хватает как будто плавности.

Прошу указать стоимость и сроки работы

6 лет назад
Maks1357
Максим 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад