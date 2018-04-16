Здравствуйте, нужно закодить воспроизведение видео при наведении как на сайте

http://www.transitplus.ru/

Секция "Команда"

У нас есть 4 специалиста, можно посмотреть на сайте

http://super-verstka.ru/

Работает не совсем корректно, нету остановки видео при наведении, не хватает как будто плавности.

Прошу указать стоимость и сроки работы