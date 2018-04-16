На PHP нужно для списка сайтов определить число страниц в индексе, сайтов около 1000, лучше через платный сервис какой-нибудь
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Здравствуйте, нужно закодить воспроизведение видео при наведении как на сайте
Секция "Команда"
У нас есть 4 специалиста, можно посмотреть на сайте
Работает не совсем корректно, нету остановки видео при наведении, не хватает как будто плавности.
Прошу указать стоимость и сроки работы
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