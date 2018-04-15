Требуется веб специалист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
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требуется веб специалист:

знание word pressa, html, php, js

желательно ещё opencart

есть множество задач по доработке и разработке

6 лет назад
AIDE_
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад