Создать каталог организаций для WordPress

Требуется создать функциональность (возможно плагин) для ведения каталога организаций на сайте на WordPress.

Функционал должен гармонично вписаться на уже существующий сайт и шаблон. В меню добавляется новый пункт, который будет вести на каталог.

Нужно сделать аналогично сайту здесь: https://sborodoy.com/barbershops/ukraine/kiev (прошу модераторов не удалять адрес, размещен как пример ,что нужно сделать).