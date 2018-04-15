C# Awesomium отобразить WebView в webcontrol

Здравствуйте. Нужно сделать маску телефона в php скрипт скачал и прописал в файле, но он не подключается. [code] [/code]
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Здравствуйте, необходимо переделать проект на awesomium, в данный момент создается несколько экземпляров WebView, во время работы в 8 из 15 экземпляров попадается капча, нужно сделать так, чтобы в момент появления капчи, WebView можно было отобразить в новой форме программы (для ручного ввода капчи) - точнее, привязать текущий WebView в WebControl).
Если кто-то сталкивался с таким, достаточно приложить исходники кода :) или помочь с ошибкой... Спасибо.
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