C# Awesomium отобразить WebView в webcontrol

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Здравствуйте, необходимо переделать проект на awesomium, в данный момент создается несколько экземпляров WebView, во время работы в 8 из 15 экземпляров попадается капча, нужно сделать так, чтобы в момент появления капчи, WebView можно было отобразить в новой форме программы (для ручного ввода капчи) - точнее, привязать текущий WebView в WebControl). 

Если кто-то сталкивался с таким, достаточно приложить исходники кода :) или помочь с ошибкой... Спасибо. 

6 лет назад
GreenMan2
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад