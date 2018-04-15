Перенести сайт и скопировать сайт с одного домена на другой.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок207 просмотров
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Необходимо 1 небольшой сайт перенести с одного домена на другой. И этот же сайт скопировать на еще один домен с отдельной БД. Сайт находится на сервере, оба домена там же.

6 лет назад
parket
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад