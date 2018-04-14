Создать скрипт или сайт

Есть сайт вордпресс, надо создать систему которая будет копировать записи с группы ВК в автоматическом режиме и размещать на сайте как новые темы. Запись с вк - новая тема. Возможность менять группу для парсинга.

Либо создание сайта с нуля под это заточенного.