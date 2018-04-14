Создать скрипт или сайт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок184 просмотра
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Есть сайт вордпресс, надо создать систему которая будет копировать записи с группы ВК в автоматическом режиме и размещать на сайте как новые темы. Запись с вк - новая тема. Возможность менять группу для парсинга.

Либо создание сайта с нуля под это заточенного. 

6 лет назад
guest_15237313328895
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад