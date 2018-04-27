Сделать привязку по железу IP и т.д. для защиты от воровства скриптов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок465 просмотров
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Мы занимаемся разработкой скриптов, MVC, CMS и т.д. 

Нам нужна профессиональное решение для защиты наших продуктов. 

После установки вашей защиты в наши продукты, все будет кодироваться IonCube v10 полная лицензия (не Online encoder)

Хотели бы у вас услышать как избежать обходы, есть ли какие то решения, может нужно еще софт докупить в плане кодирования? А так же сроки и цена.

Нужно сделать защиту от подмены имени в файле hosts

Большой уклон будет на проверку вашей защиты от взлома (Nulled и т.п.) 

И главное что бы проверка лицензии не влияла на скорость загрузки наших продуктов. 

Уже несколько раз заказывали данные продукты но результата не принесло (первый раз пол года продержались, 2 раз 1 год.)

По оплате желательно безнал или Сбербанк. 

5 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)