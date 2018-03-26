Настроить форму заказа

Продажа будет проходить во время общения​. Общение предусматривается с зарегистрированными и не зарегистрированными пользователями. Регистрировать планируем вручную, т.к, клиентов будет до 50 в месяц. Сам зашел и купил - вряд ли возможно. Продуктов в линейке будет максимум 12. Четкое ...