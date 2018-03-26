Настроить форму заказа

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок199 просмотров
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Настроить форму заказа https://prnt.sc/j5g7jk

1. Убрать итого

2. Переименовать Модель на Артикул (переменная model)

3. Кнопку "Оплатить заказ" сделать на ширину правой колонки

4. Добавить в регистрацию капчу http://prntscr.com/iymp7a

5. Добавить в оформление заказа форму регистрации для неавторизованных юзеров

6. Добавить в оформление заказа выбор адреса доставки

складской терминал

адрес плательщика

7. сделать разный набор полей для страницы регистрации и для страницы оформления заказа http://prntscr.com/jf4iaf

САЙТ https://goo.gl/36dwPp дефолтный шаблон, ocstore 2.3, Simple 4.9.4

цену и срок указывайте в проекте

6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)