Развернуть шаблон опенкарт на хостинге

$15
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно данный шаблон https://www.templatemonster.com/ru/demo/58025.html развернуть на хостинге Таймвеб в полнофункциональном, корректном рабочем формате и помочь немного найти где редактируются какие элементы в админке или в каких файлах на фтп.

6 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад