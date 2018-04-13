Необходимо сделать быстро личный кабинет для сайта простой

PHP + MySQL, любая вменяемая Фреймворк типо YII или Symphony

функционал юзера:

1. Регистрация пользователя

- емейл

- желаемое имя

2. Логин

- емейл + пароль

3. Редактирование профиля

- смена емейл

- адрес btc кошелька

- имя

- поле telegram

4. инвестировать

(по клику на кнопку инвестировать и выбору суммы – высвечивается адрес куда отправлять btc)

5. статистика

используем базовую php библиотеку типо gdgraph и выводим красивые бары графики

показываем доходость по неделям-месяцам

6. вывод средств + баланс

- вывод или реинвест

если вывод, то просто заявка админку

если реинвест – то просто перевод на баланс в кабинете в графу инвестировано + письмо админу

админка

- статистика юзеров с функционалом добавить и удалить ручками

- просмотр общей статистики

- функционал добавления доходности и начисления btc в системе

(два тарифных плана – 3,5% в неделю с начислением по пнд и 50% от прибыли компании в месяц, с начислением -2го числа следующего месяца – соответственно 3,5% для тех кто выбра первый вариант автоматически начисляем и показываем в админках, по второму плану начисляем исходя из цифры дохоности которую раз в месяц 1-го числа добавляет админ – 20го начисляем выплаты пропорционально)