Добрый день. Нужна форма расчета стоимости трансфера на WordPress. Функционал как на сайте примере - [url=http://transfer-dusseldorf.ru/ru/]http://transfer-dusseldorf.ru/ru/[/url] Жду заявок с ценной и сроком. Спасибо.
Необходимо сделать быстро личный кабинет для сайта простой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PHP + MySQL, любая вменяемая Фреймворк типо YII или Symphony
функционал юзера:
1. Регистрация пользователя
- емейл
- желаемое имя
2. Логин
- емейл + пароль
3. Редактирование профиля
- смена емейл
- адрес btc кошелька
- имя
- поле telegram
4. инвестировать
(по клику на кнопку инвестировать и выбору суммы – высвечивается адрес куда отправлять btc)
5. статистика
используем базовую php библиотеку типо gdgraph и выводим красивые бары графики
показываем доходость по неделям-месяцам
6. вывод средств + баланс
- вывод или реинвест
если вывод, то просто заявка админку
если реинвест – то просто перевод на баланс в кабинете в графу инвестировано + письмо админу
админка
- статистика юзеров с функционалом добавить и удалить ручками
- просмотр общей статистики
- функционал добавления доходности и начисления btc в системе
(два тарифных плана – 3,5% в неделю с начислением по пнд и 50% от прибыли компании в месяц, с начислением -2го числа следующего месяца – соответственно 3,5% для тех кто выбра первый вариант автоматически начисляем и показываем в админках, по второму плану начисляем исходя из цифры дохоности которую раз в месяц 1-го числа добавляет админ – 20го начисляем выплаты пропорционально)
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