Берём для работы выбранный нами шаблон WordPress здесь: themeforest.net/item/magplus-blog-magazine-wordpress-theme/19761728?s_rank=263 (шаблон покупаем официально). Разворачиваем шаблон на нашем домене (укажем какие блоки из шаблона берём). Весь необходимый функционал есть в шаблоне, кроме простой шапки на Главной странице ...
Необходима верстка посадочной страницы по готовому дизайну.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка посадочной страницы по готовому дизайну. Так же адаптировать под все версии помимо ПК (моб версия, планшеты различного рода экраны телефонов)
Из подключенных модулей, необходимо так же интегрировать:
- яндекс карты
- систему брони на сайте – То есть чтобы человек, мог оставить на сайте заявку, дальше эта заявка падает в наш AMOcrm.
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