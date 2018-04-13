Необходима верстка посадочной страницы по готовому дизайну. Так же адаптировать под все версии помимо ПК (моб версия, планшеты различного рода экраны телефонов)

Из подключенных модулей, необходимо так же интегрировать:

- яндекс карты

- систему брони на сайте – То есть чтобы человек, мог оставить на сайте заявку, дальше эта заявка падает в наш AMOcrm.