Синхронизация базы товаров в 1С и Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Добрый день,

Необходимо синхронизировать данные из программы 1С в интернет-магазин на Wordpress.  Т.е., когда добавляешь товар в 1С, чтобы он автоматически заносился и в магазин.

Просьба кидать возможные решения и ценовые предложения.

WordPress
6 лет назад
john_white
24 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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