Верстка и установка 3 лендингов на WP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок226 просмотров
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Надо сверстать и установить 3 лендинга на WP.

6 лет назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
6 лет назад
$100
3 дня
Задача не выполнена, исполнитель пропал
Николай, здравствуйте! Мне искренне жаль, что так вышло :( Оправдываться не буду, свою вину признаю целиком и полностью. Ситуация, в которой Вы оказались, – досадное недоразумение. И такого больше не повторится! В качестве извинений и возмещения ущерба готов предложить Вам 2 ЧАСА БЕСПЛАТНОЙ персональной помощи веб-разработчика или 25% скидку на свои услуги в рамках данной биржи.
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