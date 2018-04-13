Восстановить скрипт

Домен Хостинг beget.ru Сейчас страницы выглядят так: домен.ру/udelnaya/ Всего таких страниц 17 Нужно их перенести на udelnaya.домен.ру В будущем будет около 150-200 поддоменов Планируемая посещаемость 300 чел/дейли Некоторые страницы при этом (Прайс, Контакты, О компании) будут на основном домене (домен.ру/price/) Должно быть: [list=1][*]Мультисайт нужно ...