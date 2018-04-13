Нужно сделать мультисайт WP на рабочем сайте

Требуется оформить страницу 404 ошибки по примеру как на сайте https://autobezzabot.ru/novosti-i-stati/21312 Нужная часть прикреплена Не просто нарисовать дизайн, а сделать функциональную страницу... мой сайт на Simpla CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Домен
Хостинг beget.ru
Сейчас страницы выглядят так: домен.ру/udelnaya/
Всего таких страниц 17
Нужно их перенести на udelnaya.домен.ру
В будущем будет около 150-200 поддоменов
Планируемая посещаемость 300 чел/дейли
Некоторые страницы при этом (Прайс, Контакты, О компании) будут на основном домене (домен.ру/price/)
Должно быть:
- Мультисайт нужно сделать без самописа только на готовых решениях
- Шаблон темы включая js, css и другие файлы должны лежать в одном месте для всех поддоменов
- У каждого поддомена должна быть возможность сделать через WP рубрики, записи, страницы в папке поддомена ( udelnaya.домен.ру/remont/ )
- Следующие плагины должны работать:
- Yoast seo (включая настройку метатегов, карту сайта, переадресацию)
- Плагин кеширования например fastestcache
- разные robots.txt через правило в htaccess в зависимости от того, по какому домену идёт запрос
- разные файлы подтверждения для яндекс.вебмастер и google search console (через правило в htaccess)
Есть вопросы - спрашивайте!
Нет вопросов - пишите цену и сроки.
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