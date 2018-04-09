Нужен адаптивный лендинг по макету PSD:- Есть текстовое техническое задание - Есть макет PSD (https://www.dropbox.com/sh/v3nw7u3x34lj76g/AAB7Yts_RMbi39yVChzA5ciNa?dl=0)- Есть уже готовый сайт, где можно посмотреть на реализацию многих идей (но верстка там немного кривовата) healthhack.beget.tech Если это поможет делу - могу предоставить код от данного сайта- Калькулятор должен быть реализован по алгоритму калькулятора на данном сайте: justfood.pro