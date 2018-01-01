Поправить плагин wordpress

Был создан плагин калькулятор для woocommerce. В нем в админ панели добавляются списком опции. Проблема в том, что добаляются только 34 опции и все. Далее если добавлять 35 опцию и жать "сохранить", то все равно остается 34 опции. Были подозрения на max_input_vars настройку на хостинге. Но ее значение подняли до 10000 и все равно тоже самое. Переносили сайт на другой хостинг и та же проблема. Так же при переносе БД на другой хостинг не переносятся внесенные ранее опции и приходится их заново вбивать. Этот вопрос тоже нужно решить.