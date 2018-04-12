Сделать такой же функционал как тут. https://kraski-mix.ru

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Требуется сделать "Колеровка цвета – Онлайн" как на скриштоте. (см.вложения) сайт с этим функционалом kraski-https://kraski-mix.ru/tikkurila-luja-40/

В Украине сайт через впн работает

Такой же механизм требуется сделать на нашем интернет-магазине, который стоит на MODX Revolution. 

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва