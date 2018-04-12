Поставить и настроить шаблон сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок181 просмотр
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Добрый день! нужно поставить шаблон на цмс и настроить его что бы функционал был как на сайте-примере https://guardian78.ru

У меня есть такой, https://themeforest.net/item/porto-responsive-wordpress-ecommerce-theme/9207399 Он для WP, можете предложить свой, более подробно в лс

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва